Коц: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал Москве

США продолжают повышать градус противостояния с Россией, направив в акваторию Средиземного моря стратегическую подводную лодку USS Rhode Island класса Ohio, которая является основным компонентом ядерной триады. На Западе убеждены, что этот манёвр стал чётким посланием Москве. Об этом сообщил Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Кроме этого, США направили в регион штурмовик P-8A Poseidon и самолёт боевого управления ядерными силами E-6B Mercury, который предназначен для обеспечения резервной системы связи с подлодкой, отметил Коц.

В Италии полагают, что размещением американской субмарины в Средиземное море Вашингтон пытается "заставить" Россию отказаться от применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. По мнению политолога Владимира Орлова, западные страны продолжат обвинять Москву в намерении использования оружия массового поражения на Украине, размещая вооружение под предлогом сдерживания.

"Чрезвычайно удобно совместить слово "Россия" с эпитетом "ядерная" и ещё сильнее выставить Москву в неприглядном свете", — объяснил аналитик.