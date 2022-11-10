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Котре: ФРГ делает из РФ "козла отпущения", замалчивая свои ошибки на рынке газа

Мир

Власти Германии не в силах гарантировать безопасность и надёжность газоснабжения в холодный период, заявил депутат бундестага Штеффен Котре.

Котре: ФРГ делает из РФ "козла отпущения", замалчивая свои ошибки на рынке газа

В интервью ТАСС он отметил, что представители федерального правительства не говорят депутатам и населению о том, какая доля голубого топлива в хранилищах принадлежит только ФРГ. Как пояснил политик, некоторая часть газа будет отправлена за границу.

Он спрогнозировал дальнейший рост стоимости энергоресурсов на европейском рынке. По словам Котре, такая ситуация возникла на фоне некорректной политики Евросоюза.

"Берлин делает из России козла отпущения, чтобы отвлечь от своих ошибок", — убеждён депутат.

Политик также подчеркнул: уровень благосостояния жителей Германии продолжит снижаться.

Ранее Котре сообщил, что в ФРГ могут начаться протесты из-за высоких темпов инфляции и резкого увеличения цен на товары первой необходимости.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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