Власти Германии ждут массовых протестов из-за роста цен

Из-за высокого темпа инфляции и резкого подъёма цен на товары первой необходимости, страну могут захлестнуть протесты, заявил глава партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

"В Германии протесты будут усиливаться. Граждане понимают, что скоро у них не будет денег, чтобы платить по счетам. Поэтому протесты неизбежны", — сообщил политик ТАСС.

Как подчеркнул глава партии, возможно, такое развитие ситуации заставит официальный Берлин пересмотреть свою позицию по эмбарго на топливо из России и начать возрождение атомной энергетики на территории страны.