Из-за высокого темпа инфляции и резкого подъёма цен на товары первой необходимости, страну могут захлестнуть протесты, заявил глава партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.
"В Германии протесты будут усиливаться. Граждане понимают, что скоро у них не будет денег, чтобы платить по счетам. Поэтому протесты неизбежны", — сообщил политик ТАСС.
Как подчеркнул глава партии, возможно, такое развитие ситуации заставит официальный Берлин пересмотреть свою позицию по эмбарго на топливо из России и начать возрождение атомной энергетики на территории страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.