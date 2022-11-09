Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США пытаются сделать из возможного вторжения Китая на Тайвань трагическое международное событие, которое на самом деле не имеет такого негативного окраса и является внутренним делом самого КНР.
По словам эксперта, Китай и Тайвань — это одна страна, однако США пытаются раздуть скандал вокруг их "противостояния", чтобы изолировать КНР и максимально его обезвредить для самих себя.
"Коллективному Западу нужно создать прецедент для того, чтобы обуздать своего оппонента", — сказал Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что в ближайшее время Китай может вторгнуться на остров.
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