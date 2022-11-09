Военный эксперт о вторжении КНР на Тайвань: "США нужно создать прецедент"

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США пытаются сделать из возможного вторжения Китая на Тайвань трагическое международное событие, которое на самом деле не имеет такого негативного окраса и является внутренним делом самого КНР.

По словам эксперта, Китай и Тайвань — это одна страна, однако США пытаются раздуть скандал вокруг их "противостояния", чтобы изолировать КНР и максимально его обезвредить для самих себя.

"Коллективному Западу нужно создать прецедент для того, чтобы обуздать своего оппонента", — сказал Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что в ближайшее время Китай может вторгнуться на остров.