MWM: США ожидает долгая война с Китаем из-за Тайваня

В скором времени начнётся полномасштабная война мировых держав. Об этом заявил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он убеждён, что американцев ждут испытания, с которыми страна не сталкивалась уже много лет.

"Этот украинский кризис, который мы сейчас переживаем, — всего лишь разминка. Грядёт ещё больший", — указал адмирал.

По мнению Ричарда, основным противником США является Китай, военный потенциал которого впечатляет. Адмирал призвал Пентагон как можно скорее изменить подход к обороне.

"Наш уровень сдерживания против Китая я оцениваю так: наш корабль тонет. Это проблема ближайшего будущего", — заявил он.

Ричард полагает, что масштабная война может начаться из-за конфликта в Тайваньском проливе, который является самой горячей точкой в противостоянии Вашингтона и Пекина.

Американские эксперты отметили, что в будущем подводные лодки китайского производства станут самыми малозаметными в мире. Более того, Китай на несколько лет опережает США в разработках гиперзвукового оружия.

"Возможности Тайбэя и близлежащих американских сил всё больше меркнут в сравнении с КНР", — заключили аналитики американского издания Military Watch Magazine (MWM).