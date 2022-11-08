Оленченко: ЕС потребует у Киева деньги, даже если Украина будет нищенствовать

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные Bloomberg, согласно которым Евросоюз поставит несколько условий при оказании Украине финансовой помощи.

"Раньше поддержка со стороны ЕС была безвозмездной. Деньги передавали нынешней администрации, а та их использовала. Сейчас Евросоюз будет выделять средства в виде кредитов. Появится начисление процентов. Если их власти вовремя не выплатят, возникнут штрафы", — объяснил политолог.

Также он отметил, что теперь ЕС сам решает, как Киев потратит полученные деньги. При этом выдачу средств западные чиновники разделили на периоды, перед каждым из которых политики намерены обсуждать целесообразность помощи, добавил специалист.

"Евросоюз потребует эти деньги рано или поздно, даже если Украина будет нищенствовать", — заключил эксперт.

Ранее журналисты Bloomberg рассказали о новом подходе ЕС к поддержке Киева. По данным издания, объединение стран отправит украинским чиновникам 18 миллиардов евро.

"Новый инструмент для Украины будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции", — написали в СМИ.