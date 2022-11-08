Bloomberg: ЕС прояснит свои условия по предоставлению Украине 18 миллиардов евро

В среду, 9 ноября, представители ЕС обозначат новые условия передачи финансирования киевскому режиму в размере 18 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

По информации агентства, Евросоюз рассчитывает на то, что поддержка Украины в ближайшее время станет "более предсказуемой". Как пояснил автор материала, Вашингтон и Киев регулярно критикуют ЕС за задержки с финансированием.

В статье сказано, что Европа планирует предоставлять Украине выгодные кредиты для "удовлетворения неотложных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и реконструкции объектов".

При этом агентство подчёркивает: украинские власти должны выполнить несколько условий, чтобы получить помощь от ЕС.

"Условия подразумевают соблюдение принципа верховенства закона, борьбу с мошенничеством и коррупцией. Всё это также позволит поддержать усилия Киева по вступлению в Евросоюз", — отмечается в материале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Украины к ЕС, скорее всего, займёт столько же времени, сколько развал организации.