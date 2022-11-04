AC: лидеры Европы скрывают от граждан реальную сумму затрат на Украину

Лидеры Европы умалчивают реальные суммы, которые нужны для восстановления Украины. Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин полагает, что реакция граждан будет неоднозначной.

При озвучивании настоящих цифр население может перестать поддерживать решения об инвестициях в Украину, так как многие считают, что не стоит жертвовать свои сотни миллиардов заработанных тяжёлым трудом денег.

"Можно обратить внимание на другие меры, предпринятые в прошлом. Например, во сколько обошлась реконструкция Ирака или Афганистана? Если посмотреть на размер этих стран, уровень ущерба и соотнести это с украинским случаем, получится где-то 500 миллиардов долларов, а может и один триллион долларов", — приводится мнение экономиста из Калифорнийского университета Юрия Городниченко.

Напоминаем, в мае Еврокомиссия выделила на поддержку Украины девять миллиардов евро. Один миллиард был перечислен в августе. В октябре выделили ещё пять, два из которых получены Киевом 18 октября. Поступление остальных сумм ожидается в ноябре и декабре.