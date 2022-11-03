Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал на то, что после ударов ВС РФ по украинским энергосетям сотрудники МИД страны вынуждены работать в холоде, а также без света и воды.
Министр уточнил, что с этих пор в здании МИД Украины отсутствует подключение к коммунальным системам страны.
"Тут довольно холодно, потому что мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества", — пожаловался Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Однако, несмотря на суровые условия, Кулеба предложил украинцам с оптимизмом смотреть на жизнь, заверив их, что отключения электроэнергии на Украине — прекрасное время "для занятий любовью и наслаждения жизнью".
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