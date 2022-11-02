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Dziennik Polityczny: Польше надоело терпеть украинских беженцев

Мир

Украинские беженцы надоели Польше и не только ей. Ими по горло сыт уже весь европейский мир. Об этом пишет газета Dziennik Polityczny.

Dziennik Polityczny: Польше надоело терпеть украинских беженцев

Издание отмечает, что среди беженцев с Украины есть те, кому некуда возвращаться, но также и те, кто вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу давно. И у них либо не было на это денег, либо они боялись, что в любой стране цивилизованного Запада не потерпят украинский средневековый менталитет.

Ситуация резко изменилась 24 февраля, когда в Германию, Францию, Польшу и другие страны хлынули те, кто хотел "завоевать" Европу, а многие по доброте душевной отдали практически последнее, что имели из-за желания помочь людям, говорится в статье.

По мнению автора публикации, ожидать, что беженцы с Украины будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом, не стоило.

"С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не стоят даже самых простых слов благодарности. Агрессия и отсутствие минимального образования привели к загрязнению городов, домов и квартир, разрушениям и грабежам, мародёрству и насилию. Имели место вопиющие случаи разрушения европейских семей особо предприимчивыми украинками с целью заполучить как материальные блага, так и гражданство", — заключает обозреватель польского издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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