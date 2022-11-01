Леонков: НАТО проводит испытания своей ПВО поставкой ЗРК NASAMS на Украину

Первые два ракетно-зенитных комплекса (ЗРК) NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) переданы для нужд ВСУ на Украину. Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку поставленным системам.

Он считает, что комплексы в таком количестве могут защитить лишь два важных объекта инфраструктуры или один большой.

"Каждый NASAMS может работать в автоматизированной командной линии, получая данные о воздушной обстановке от американских средств разведки. Штучные поставки позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях", — сказал Леонков.

По мнению эксперта, страны НАТО проводят испытания западной противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому поставки дозированные.