Первые два ракетно-зенитных комплекса (ЗРК) NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) переданы для нужд ВСУ на Украину. Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку поставленным системам.
Он считает, что комплексы в таком количестве могут защитить лишь два важных объекта инфраструктуры или один большой.
"Каждый NASAMS может работать в автоматизированной командной линии, получая данные о воздушной обстановке от американских средств разведки. Штучные поставки позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях", — сказал Леонков.
По мнению эксперта, страны НАТО проводят испытания западной противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому поставки дозированные.
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