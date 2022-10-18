Коц: в НАТО наконец-то решились закрыть небо Украины

После массированного нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины страны Запада приняли решение о пересмотре подхода к военной помощи ВСУ.

Страны НАТО желают "закрыть небо" Украины при помощи систем противовоздушной обороны. Однако, по мнению обозревателя РИА Новости Андрея Коца, осуществить подобные планы не так уж просто. Киев давно уговаривал западных покровителей предоставить стране ЗРК Patriot, а Израиль — "Железный купол". Запросы не выполнялись: одни опасались попадания своих систем в руки ВС РФ, другие не желали вступать в конфликт с Москвой.

Теперь для усиления Украины в НАТО решили поставить киевскому режиму одни из самых технологических комплексов, включая американо-норвежские системы NASAMS. Оружие в обычной модификации обладает радиусом действия до 25 километров, однако есть варианты, работающие и на 70 километров.

Системы NASAMS не лишены недостатков: ракеты AMRAAM не оснащены системами отклонения вектора тяги, поэтому их манёвренность оценивается как посредственная.

"ЗРК бесполезен против ракет комплексов "Искандер-М" и "Кинжал", однако доставит определённые проблемы "Калибрам", а также авиационным Х-101 и Х-555", — пишет Коц.