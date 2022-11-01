КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне

МИД КНДР обвинило Вашингтон и Сеул в подготовке к ядерной войне на фоне совместных учений двух стан. По мнению северокорейцев, конфликт будет направлен против Пхеньяна.

Как подчеркнули в северокорейском МИД, США "заплатят" за агрессивные действия.

"Корейский полуостров превращён в горячую точку, — приводит слова представителей МИД ЦТАК. — Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию."

Как подчеркнули в КНДР, США — страна, которая ставит целью ядерной стратегии окончание действующей власти в "неугодных" её регионах.