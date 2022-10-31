Лукашенко Пашиняну и Алиеву: сядьте за стол переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу Кабинета министров Армении Николу Пашиняну поговорить с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым "по душам", чтобы решить существующие проблемы, пишет EADaily.

"Сядьте вы вдвоём (Пашинян и Алиев), договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор", сказал он в ходе сегодняшней трëхсторонней встречи в Сочи, инициатором которой стал российский лидер Владимир Путин.

По словам Лукашенко, Алиев — "абсолютно наш человек", поэтому Армении не следует ожидать от Белоруссии даже малейшего понимания осуждения в отношении Азербайджана.