Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу Кабинета министров Армении Николу Пашиняну поговорить с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым "по душам", чтобы решить существующие проблемы, пишет EADaily.
"Сядьте вы вдвоём (Пашинян и Алиев), договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор", сказал он в ходе сегодняшней трëхсторонней встречи в Сочи, инициатором которой стал российский лидер Владимир Путин.
По словам Лукашенко, Алиев — "абсолютно наш человек", поэтому Армении не следует ожидать от Белоруссии даже малейшего понимания осуждения в отношении Азербайджана.
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