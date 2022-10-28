Zaxid.net рассказал о подготовке Львова к жизни без газа, света и воды

Пока российские военные продолжают методично наносить удары по инфраструктуре Украины, власти крупных городов страны начинают готовить своё население жить без газа, воды, тепла, связи.

Портал zaxid. net рассказывает, как будет зимовать Львов.

Первое, что уже сделали власти, рассказал порталу главный львовский архитектор Антон Коломейцев, начали переводить котельные с газа на "альтернативные методы подачи тепла":

кое-где устанавливают тепловые насосы, работающие от электричества (как они помогут, если будут разрушены подстанции?);

кое-где в домах — преимущественно в новостройках — устанавливают временную систему отопления: твердотопливные котлы и от них идущие трубы.

Дальше по плану — установка и запуск в работу тепловых помп, которые "позволят экономить электричество", а то и вовсе использовать генераторы.

Директор департамента жилищного хозяйства Александр Одинец, добавил, что ведётся работа по переводу городских ТЭЦ на биотопливо. А если вдруг электричества не будет продолжительное время и из-за этого встанет подача газа в котельные, то на выручку придут пункты обогрева с металлическими печками-буржуйками.

Но всё же, как отмечает заммэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк, основная ответственность за то, чтобы не замёрзнуть зимой всё же ляжет на самих граждан. Именно поэтому им настоятельно рекомендовано "позаботиться о тепле в своих домах": купить буржуйки, заготовить дрова, составить графики пользования электричеством и,как говорится, "далее по списку".

В качестве примера добросовестного и ответственного отношения Маруняк привела одну из львовских управляющих компаний:

Сотрудники оборудовали в подвалах "своих" многоэтажек подвалы, установив в них обогреватели, плиты и генераторы, завезли запас топлива (какого именно — не уточнила).