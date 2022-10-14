Сергей Михеев: похоронить инфраструктуру Украины можем за десять дней

Массированные ракетные удары по стратегической инфраструктуре Украины, после которых западные дипломаты и журналисты побежали из Киева, помогли украинцам понять, что дорога в НАТО и Евросоюз вовсе не такая комфортная, как им казалось. И это хороший результат.

Так считает политолог Сергей Михеев, своим видением развития событий в зоне СВО поделившийся в эфире "России-1".

"Киевские власти заявили после первого дня обстрелов, что повреждено и разрушено 30% энергосистемы страны. Простая арифметика подсказывает, что, теоретически, дней за семь-десять можно вывести из строя все 100%, — рассуждает Михеев, предполагая: — Может быть, это более эффективный способ воздействия на ситуацию, чем бесконечные позиционные бои и попытки бросать волну за волной на бетонированные блиндажи? Может быть, если бы мы занялись этим в марте, и мобилизация была бы не нужна?"

Но поскольку, что сделано, то сделано, а история не знает сослагательных наклонений, то теперь надо продолжать "переносить проблему вглубь Украины", в том числе в "гнездо бандеровской идеологии — Львов":

"Население Украины должно понять простую вещь. Им казалось, что путь в ЕС и НАТО — это путь к улучшению жизни, а мы должны до них донести, что путь в ЕС и НАТО — это путь к ухудшению жизни".