Европа будет оказывать активную помощь Украине, пока сама не столкнётся с серьёзными экономическими проблемами. Такое мнение высказал политолог Геннадий Подлесный в беседе с Телеканалом "360".
Эксперт считает, что недовольство приехавшими украинцами будет лишь нарастать, так как они ничего не делают и не работают, а большинство не знает языка. Также они не имеют сертификатов, подтверждающих их возможность работать по специальности, и могут только получать пособие как беженцы.
Аналитик привёл в качестве примера Германию, напомнив, что основные заводы страны переезжают в США. А это означает, что огромное количество немцев останется без работы.
"Поддержка украинцев закончится в тот момент, когда у властей страны возникнут трудности с помощью собственному населению. Руководству Германии придется заняться оставшимися без работы людьми и дотацией определенных товаров", — заключил собеседник канала.
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