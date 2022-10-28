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Политолог: Европа будет помогать Украине до первых собственных проблем

Мир

Европа будет оказывать активную помощь Украине, пока сама не столкнётся с серьёзными экономическими проблемами. Такое мнение высказал политолог Геннадий Подлесный в беседе с Телеканалом "360".

Политолог: Европа будет помогать Украине до первых собственных проблем

Эксперт считает, что недовольство приехавшими украинцами будет лишь нарастать, так как они ничего не делают и не работают, а большинство не знает языка. Также они не имеют сертификатов, подтверждающих их возможность работать по специальности, и могут только получать пособие как беженцы.

Аналитик привёл в качестве примера Германию, напомнив, что основные заводы страны переезжают в США. А это означает, что огромное количество немцев останется без работы.

"Поддержка украинцев закончится в тот момент, когда у властей страны возникнут трудности с помощью собственному населению. Руководству Германии придется заняться оставшимися без работы людьми и дотацией определенных товаров", — заключил собеседник канала.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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