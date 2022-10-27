Америка хочет, чтобы Греция воевала вместо неё на Украине, считают авторы греческой газеты Estia.
Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса отправить больше оружия на фронт. После того как греческая казна опустела из-за дорогого доллара и раздачи нашего оружия, американцы теперь просят нас присоединиться к конфликту, пишет издание.
Авторы публикации, добавили, что Соединённые Штаты не хотят в настоящее время ввязываться в войны "ни ради свободы, ни ради интересов", и делают всё для того, чтобы за американцев воевали другие.
"Мы видим это на Украине, которая стала форпостом в уже идущей войне Востока и Запада. И Европу, которая страдает от цены войны, призывают оказать поддержку", — высказали свою точку зрения журналисты.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.