Estia: США требуют от Греции воевать вместо них на Украине

Америка хочет, чтобы Греция воевала вместо неё на Украине, считают авторы греческой газеты Estia.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса отправить больше оружия на фронт. После того как греческая казна опустела из-за дорогого доллара и раздачи нашего оружия, американцы теперь просят нас присоединиться к конфликту, пишет издание.

Авторы публикации, добавили, что Соединённые Штаты не хотят в настоящее время ввязываться в войны "ни ради свободы, ни ради интересов", и делают всё для того, чтобы за американцев воевали другие.

"Мы видим это на Украине, которая стала форпостом в уже идущей войне Востока и Запада. И Европу, которая страдает от цены войны, призывают оказать поддержку", — высказали свою точку зрения журналисты.