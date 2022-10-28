Глава Луганской ОВА Гайдай: продвижение ВСУ в регионе "не идёт широкими темпами"

Продвижение украинских войск в Луганской области "не идёт широкими темпами". Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на телеканале 1+1.

По его мнению, есть три причины, которые мешают ВСУ осуществлять активное наступление: отсутствие "эффекта неожиданности", наличие времени для подготовки ВС РФ и погодные условия.