Продвижение украинских войск в Луганской области "не идёт широкими темпами". Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на телеканале 1+1.
По его мнению, есть три причины, которые мешают ВСУ осуществлять активное наступление: отсутствие "эффекта неожиданности", наличие времени для подготовки ВС РФ и погодные условия.
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США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.