The Epoch Times: Запад и Киев будут мёрзнуть в темноте, радуясь "поражениям" РФ

Западная пресса пытается "приукрасить" картину кризиса и выдаёт оптимистичные новости, заявили американские эксперты Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон. По мнению экспертов, кроме того, иностранные СМИ преувеличивают и успехи Украины.

Аналитики подчеркнули, что большая часть сообщений западных журналистов о "неудачах" России не соответствуют реальности. Тогда как Киев уже "погряз" в долгах, вынужден отключать гражданам свет просить денег на обеспечение населения.

"Вот как выглядит победа. По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины сократится на 35 процентов в 2022 году, — пишет The Epoch Times. — Запад сохраняет свою формулу победы, уверенный в том, что жертвы, которые он приносит — заоблачная инфляция и то, что Европе предстоит замёрзнуть в темноте этой зимой".

По мнению аналитиков, Евросоюзу и Западу необходимо признать, что все оптимистичные прогнозы невозможно воплотить, особенно накануне зимы.