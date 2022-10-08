The Epoch Times: США должны срочно изменить курс по Украине

Интересы Киева начали противоречить "курсу США по Украине", заявил аналитик Джош Хаммер. По его мнению, президент Незалежной Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт всеми средствами, что представляет опасность для Штатов.

Как подчеркнул Хаммер, Вашингтону нужно срочно менять тактику поддержки Киева.

"Наш национальный интерес к украинскому театру не совпадает с абсолютистской позицией Зеленского; мы заинтересованы в деэскалации, разрядке и мире", — написал Хаммер в колонке для The Epoch Times.

Как подчеркнул аналитик, и режим Зеленского, и европейские страны опрометчиво призывают ввязаться в конфликт НАТО, не понимая, что в итоге не будет победителей.