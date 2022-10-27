Вашингтону стоит пересмотреть свою внешнюю политику и не ставить во главу угла интересы Украины и её лидера Владимира Зеленского, потому что сегодня это поставило под угрозу само существование США. Такое мнение выразил публицист Дэниел Дэвис в материале для издания 19fortive.
"Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — написал Дэвис.
Обозреватель напомнил, что сам по себе российско-украинский конфликт, находясь далеко от американских границ, никоим образом не угрожает США. И очевидно, что по этой причине сейчас Вашингтону не стоит принимать участие в ядерных учениях или предпринимать какие-то другие "устрашающие" действия, которые могут быть расценены как провокационные.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.