19fortifive: безопасность США оказалась под угрозой из-за Зеленского

Вашингтону стоит пересмотреть свою внешнюю политику и не ставить во главу угла интересы Украины и её лидера Владимира Зеленского, потому что сегодня это поставило под угрозу само существование США. Такое мнение выразил публицист Дэниел Дэвис в материале для издания 19fortive.

"Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", — написал Дэвис.

Обозреватель напомнил, что сам по себе российско-украинский конфликт, находясь далеко от американских границ, никоим образом не угрожает США. И очевидно, что по этой причине сейчас Вашингтону не стоит принимать участие в ядерных учениях или предпринимать какие-то другие "устрашающие" действия, которые могут быть расценены как провокационные.