Сенатор США Элизабет Уоррен выступала по поводу аннулирования студенческих долгов. Один из зрителей прервал её речь и обвинил политика в спонсировании ядерного конфликта.
Мужчина заявил, что сенатору необходимо прекратить выделять деньги на "заражённый нацизмом" киевский режим, поскольку это приведёт к ядерной войне.
"Вы получили эти миллиарды, которые можно было бы использовать, чтобы сделать много хорошего здесь, в США, вместо того, чтобы финансировать нацистов на Украине. Они делают "грязную бомбу", чтобы взорвать ее и обвинить Россию", — цитирует слова активиста Forbes Breaking News.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.