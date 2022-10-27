Сенатора США Элизабет Уоррен обвинили в спонсировании ядерной войны

Сенатор США Элизабет Уоррен выступала по поводу аннулирования студенческих долгов. Один из зрителей прервал её речь и обвинил политика в спонсировании ядерного конфликта.

Мужчина заявил, что сенатору необходимо прекратить выделять деньги на "заражённый нацизмом" киевский режим, поскольку это приведёт к ядерной войне.

"Вы получили эти миллиарды, которые можно было бы использовать, чтобы сделать много хорошего здесь, в США, вместо того, чтобы финансировать нацистов на Украине. Они делают "грязную бомбу", чтобы взорвать ее и обвинить Россию", — цитирует слова активиста Forbes Breaking News.