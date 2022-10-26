Польские сенаторы приняли резолюцию, согласно которой режим в Российской Федерации является террористическим.
Как написали на официальном сайте правительства, всего проголосовали 85 политиков. Все чиновники одобрили резолюцию и раскритиковали военную спецоперацию РФ на Украине. Вместе с этим представители Польши поблагодарили жителей страны за поддержу беженцев.
Ранее Латвия и Литва признали Россию террористическим государством. Политолог Александр Носович в беседе с Pravda.Ru заявлял, что на аналогичный шаг способны Франция и Германия.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.