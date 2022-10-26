В Польше признали российские власти "террористическим режимом"

Польские сенаторы приняли резолюцию, согласно которой режим в Российской Федерации является террористическим.

Как написали на официальном сайте правительства, всего проголосовали 85 политиков. Все чиновники одобрили резолюцию и раскритиковали военную спецоперацию РФ на Украине. Вместе с этим представители Польши поблагодарили жителей страны за поддержу беженцев.

Ранее Латвия и Литва признали Россию террористическим государством. Политолог Александр Носович в беседе с Pravda.Ru заявлял, что на аналогичный шаг способны Франция и Германия.