Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Сейм Латвии официально признал Россию "государством, спонсирующим терроризм". Как заявили власти республики, Москва поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада.

"На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий и аморальный. Москва военным способом пытается парализовать государственную дееспособность", — написали на официальном сайте латвийского парламента.

Вместе с этим представители Риги потребовали прекратить выдавать шенгенские визы россиянам и белорусам.

В МИД РФ в свою очередь назвали подобные призывы шовинизмом. Как подчеркнул во время брифинга замглавы Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, Запад пытается "отменить всё русское".