Сейм Латвии официально признал Россию "государством, спонсирующим терроризм". Как заявили власти республики, Москва поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада.
"На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий и аморальный. Москва военным способом пытается парализовать государственную дееспособность", — написали на официальном сайте латвийского парламента.
Вместе с этим представители Риги потребовали прекратить выдавать шенгенские визы россиянам и белорусам.
В МИД РФ в свою очередь назвали подобные призывы шовинизмом. Как подчеркнул во время брифинга замглавы Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, Запад пытается "отменить всё русское".
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