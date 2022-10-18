Политолог Александр Носович в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение эстонских парламентариев объявить режим в России террористическим и призвать коллег поступить таким же образом.
"Все страны, которые могли бы последовать примеру Таллина, уже это сделали. Эстония среди отстающих. Латвия и Литва уже признали РФ государством-спонсором терроризма", — отметил специалист.
По его словам, из-за этого шага представителей Эстонии не возникнут какие-либо последствия. Также эксперт подчеркнул, что страны Западной Европы традиционно относятся к Москве более сдержанно.
"Решение о признании со стороны лидеров этих государств зависит от уровня эскалации в конфликте с Россией. Германия и Франция могут объявить режим в нашей стране террористическим, но Эстония вряд ли станет для них образцом", — заключил собеседник издания.
Ранее в Таллине раскритиковали включение новых регионов в состав Российской Федерации. По данным ERR, 88 депутатов единогласно одобрили признание РФ страной-спонсором терроризма.
"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всём мире", — сказали в парламенте.
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