Носович: Германия и Франция способны признать РФ страной-спонсором терроризма

Политолог Александр Носович в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение эстонских парламентариев объявить режим в России террористическим и призвать коллег поступить таким же образом.

"Все страны, которые могли бы последовать примеру Таллина, уже это сделали. Эстония среди отстающих. Латвия и Литва уже признали РФ государством-спонсором терроризма", — отметил специалист.

По его словам, из-за этого шага представителей Эстонии не возникнут какие-либо последствия. Также эксперт подчеркнул, что страны Западной Европы традиционно относятся к Москве более сдержанно.

"Решение о признании со стороны лидеров этих государств зависит от уровня эскалации в конфликте с Россией. Германия и Франция могут объявить режим в нашей стране террористическим, но Эстония вряд ли станет для них образцом", — заключил собеседник издания.

Ранее в Таллине раскритиковали включение новых регионов в состав Российской Федерации. По данным ERR, 88 депутатов единогласно одобрили признание РФ страной-спонсором терроризма.

"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всём мире", — сказали в парламенте.