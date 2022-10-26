Заявления президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании Киева развалить Россию. Такое мнение высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Политик в своём Telegram-канале выразил убежденность в том, что какие бы громкие заявления ни делал Зеленский, Курилы были и будут оставаться русской землей.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.