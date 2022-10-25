Украина позволила Европе пользоваться её газовыми хранилищами

Украина разрешила Европе наполнять её подземные хранилища для запасов на зимний период.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко дал совет западным союзникам.

"Цены на газ находятся на самом низком уровне за последние месяцы. Прекрасная возможность использовать самые большие в Европе украинские подземные газохранилища. Дополнительные объемы газа будут востребованы этой зимой", — выступил с предложением представитель правительства Украины.

Галущенко отметил, что в распоряжении стран ЕС — 15 млрд куб. м. площадей для хранения ценного энергоресурса.