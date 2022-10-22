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Британцы призвали проткнуть сердце колом "вампиру-Джонсону" и захейтили Киев

Мир

Британских пользователей Сети возмутила новость о возможном возвращении на пост премьер-министра Бориса Джонсона. Кроме того, комментаторы негативно отреагировали на пост украинского правительства, в котором Киев призвал "звонить Джонсону".

Британцы призвали проткнуть сердце колом "вампиру-Джонсону" и захейтили Киев

"Избрал ли британский народ Зеленского? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации?", — возмутился один из читателей под соответствующей статьёй The Daily Mail.

Британцы указали, что Лондон не является "дойной коровой" и премьер-министр должен заботиться о своих гражданах.

"Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег", — констатировал ещё один юзер.

Впрочем, жаркие споры насчёт возможного возвращения Джонсона ведут не только "обыватели". Так, газета The Times призвала проткнуть "вампиру сердце".

"Проткните колом сердце этого вампира сейчас же!", — гласит заголовок статьи.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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