Эксперт: в Британии хаос, и власть уже просто не знает, что делать

То, что Лиз Трасс подаст в отставку, было понятно уже пару дней назад. По количеству ушедших из её окружения, по тому, что произошло, по всему раскладу.

Об этом сообщил изданию Pravda.Ru независимый политолог, научный сотрудник в университете Оксфорда Олег Юрин.

Он отметил, что лично для Британии это позор. Руководство страны там деградировало и не в состоянии собраться с мыслями, куда дальше двигаться.

"Когда был конкурс, кого сажать вместо Бориса Джонсона, были кандидаты, кто сядет вместо него в кресло премьера, и Лиз Трасс выдвинула целую концепцию. Теперь представьте, всё, что предлагала Лиз Трасс, всё оказалось провальным до такой степени, что она не только отказалась от всех этих планов, но и стала просить прощения у нации, что она вообще посмела это все выдвигать. Хаос тотальный. Они не знают что делать", — подчеркнул аналитик.

По его словам, Лондон своих граждан загнал в нищету, ради того, чтобы с Зеленским попозировать. Люди просто не понимают, кто руководит ими вообще. И не знают, как на всё реагировать.

А что касается, Бориса Джонсона, то две трети британцев просто не хотят его, подытожил Юрин.