Украина запросила у Израиля телефонный разговор между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым, однако Иерусалим отверг просьбу Киева, сообщает израильская газета "Гаарец".
Если Иерусалим откликнется на призыв Киева о помощи и начнёт поставлять Украине системы противовоздушной обороны, то Россия передаст Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетные технологии, что нанесёт удар по безопасности Израиля, убеждены авторы статьи. Они считают, что израильские власти продолжат отправлять своих инструкторов и наёмников на Украину, но не перейдут "красную линию".
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.