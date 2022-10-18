"Гаарец": поставки Киеву израильских систем ПВО вынудят РФ направить Ирану С-400

Украина запросила у Израиля телефонный разговор между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым, однако Иерусалим отверг просьбу Киева, сообщает израильская газета "Гаарец".

Если Иерусалим откликнется на призыв Киева о помощи и начнёт поставлять Украине системы противовоздушной обороны, то Россия передаст Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетные технологии, что нанесёт удар по безопасности Израиля, убеждены авторы статьи. Они считают, что израильские власти продолжат отправлять своих инструкторов и наёмников на Украину, но не перейдут "красную линию".