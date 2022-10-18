Баширов: надо бить по водоканалам — без канализации жить хуже, чем без света

Раз уж российские военные взялись разрушать стратегическую инфраструктуру Украины, то после того, как там закончатся электростанции, объектами для нанесения ракетных ударов должны будут стать водоканалы.

Так видит развитие ситуации в зоне СВО экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.

По мнению политтехнолога, лишить украинские города систем водоснабжения — это не только посеять в них хаос, но и восстановить справедливость, дать украинцам прочувствовать на себе, как жили люди в ЛДНР, когда армия Незалежной бомбила их, начиная с 2014 года:

"Лето. 2014 год. Граждане Украины в Луганске в жару жили без электричества, без канализации и газа. Спасались в частных домах. Бомбили каждый день. Разбрасывали мины "лепестки". Вода поступала из скважин на дизель генераторах, чтобы было что пить. И вы это не замечали? Всё возвращается. У нас выбор простой: или наши парни, или вы".