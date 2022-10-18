Раз уж российские военные взялись разрушать стратегическую инфраструктуру Украины, то после того, как там закончатся электростанции, объектами для нанесения ракетных ударов должны будут стать водоканалы.
Так видит развитие ситуации в зоне СВО экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
По мнению политтехнолога, лишить украинские города систем водоснабжения — это не только посеять в них хаос, но и восстановить справедливость, дать украинцам прочувствовать на себе, как жили люди в ЛДНР, когда армия Незалежной бомбила их, начиная с 2014 года:
"Лето. 2014 год. Граждане Украины в Луганске в жару жили без электричества, без канализации и газа. Спасались в частных домах. Бомбили каждый день. Разбрасывали мины "лепестки". Вода поступала из скважин на дизель генераторах, чтобы было что пить. И вы это не замечали? Всё возвращается. У нас выбор простой: или наши парни, или вы".
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.