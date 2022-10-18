Савенкова: "Миротворец" записал во враги Украины 326 несовершеннолетних детей

Более 300 детей Донбасса, которым ещё не исполнилось 18 лет, считаются "террористами и врагами Украины", рассказала молодая писательница из Луганска Фаина Савенкова.

Девушка пояснила, что стала врагом киевского режима после обращения в Совет безопасности ООН, где она отстаивала право на мирную жизнь для детей Донбасса. За это все её личные данные, включая домашний адрес и номер телефона, опубликовали на скандально известном украинском портале "Миротворец".

"Сейчас на "Миротворце" есть данные 326 детей до 18 лет, кроме меня, — рассказала Савенкова в интервью argumenti.ru. — Но что не просчитали (создатели сайта. — Прим. ред.), так это то, что я начну возмущаться в открытую, подам голос, не побоявшись давления и их запугивания".

Юная писательница уверена, что все причастные к порталу должны понести законное наказание.