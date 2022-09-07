Экс-инспектор ООН назвал украинский сайт "Миротворец" политическим терроризмом

Экс-инспектор ООН Скотт Риттер считает, что в США должны в судебном порядке запретить украинский сайт "Миротворец", где публикуются личные данные "врагов страны".

Скотт Риттер на пресс-конференции поднял тему деятельности "Миротворца", где размещают данные американцев и граждан других стран, которые иначе оценивают происходящее на Украине.

Бывший представитель ООН назвал деятельность сайта "политическим терроризмом". Он считает неправильным выделение средств из американского бюджета сайту "Миротворец", который, по его словам, подавляет "свободу слова".

"Мы также должны сосредоточиться на законах о борьбе с терроризмом", — сказал Риттер.