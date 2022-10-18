Сенатор из США Кинг: Арктика может стать потенциальным центром конфликта с РФ

Арктика превращается в потенциальный центр конфликта с РФ. Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг.

В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в Средиземном море боевые действия шли свыше тысячи лет. Эта борьба была необходима для урегулирования отношений между государствами, расположенными вокруг водного пространства, пояснил политик.

"США отстали в обеспечении безопасности Арктики. Этот регион вскоре может стать центром глобального противостояния, в том числе с РФ", — считает Кинг.