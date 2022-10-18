Арктика превращается в потенциальный центр конфликта с РФ. Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг.
В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в Средиземном море боевые действия шли свыше тысячи лет. Эта борьба была необходима для урегулирования отношений между государствами, расположенными вокруг водного пространства, пояснил политик.
"США отстали в обеспечении безопасности Арктики. Этот регион вскоре может стать центром глобального противостояния, в том числе с РФ", — считает Кинг.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской области продолжается нанесение ударов по инфраструктурным объектам.