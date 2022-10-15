Депутат Гайдукевич о контртеррористических мерах в Белоруссии: были теракты в РФ

Теракты на территории России вызвали у белорусских властей опасения, что риск происшествий на территории страны стремительно растёт, заявил зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Как подчеркнул парламентарий, для обычных граждан республики ничего не изменится.

"Это повышенный режим работы для подразделений, которые относятся к спецслужбам. В первую очередь, КГБ, МВД, Комитет организованной преступности. Они в этом режиме максимально бдительны. С учётом рисков, которые видят они, а это возможность терактов и других вопросов, которые надо не допустить", — пояснил депутат URA.RU.

Гайдукевич подчеркнул, что контртеррористические меры ввели на фоне ситуации в Незалженой и недавнего инцидента на Крымском мосту.