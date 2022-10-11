G7 "обещает обещать" Украине помощь и поддержку без конкретики

Союзники Украины по G7 будут поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется".

Во вторник, 11 октября, в онлайн-режиме проходит внеочередной, созванный по инициативе Украины саммит "Большой семёрки". В начале заседания выступает президент Украины Владимир Зеленский. К настоящему моменту он уже заявил, что Россия должна быть наказана за референдумы, проведённые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, и за "аннексию украинских территорий", а также потребовал от западных партнёров поставить на Украину системы ПВО.

Лидеры G7 в ответ заявят о "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в проекте итогового заявления, с которым ознакомилось издание Bloomberg.

"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и будем твёрдо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", — цитирует издание.

Также лидеры "Большой семёрки" пообещают наложить на Россию новые санкции и координировать усилия для обеспечения неотложных потребностей Украины. Вместе с тем они не предоставили подробностей о каких-либо конкретных новых шагах, которые они предпримут, или об оружии, которое они предоставят, отмечает издание.