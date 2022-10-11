Председатель госадминистрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук заявила, что происходит обстрел критической инфраструктуры региона.
"В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре", — сказала она в беседе с украинским изданием "Страна.ua".
Во вторник, 11 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской и Одесской областях. Атаки наносятся по энергетическим объектам.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.