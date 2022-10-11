Global Times: США теряют контроль над мировым рынком нефти

Из-за решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи США теряют контроль над рынком чёрного золота, заявили китайские аналитики. По их мнению, накануне зимы такой шаг сильно ударит по экономике Штатов.

США столкнутся с высокой инфляцией и более высокими затратами на энергоносители именно из-за решения ОПЕК+, что не может не вызывать "раздражения" у официального Вашингтона.

"Времена, когда США задавали тон мировому рынку нефти, прошли. Решение организации ОПЕК+ сократить добычу нефти, несмотря на противодействие США, является явным признаком того, что эти страны-экспортёры нефти больше не желают подчиняться глобальной стратегии США", — заявили аналитики китайского издания Global Times.

Кроме прочего, на нефтяном рынке всё больше укрепляются Россия и Саудовская Аравия, координируя свои действия с Китаем и Индией, что говорит о развитии и укреплении отношений между странами.