Из-за решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи США теряют контроль над рынком чёрного золота, заявили китайские аналитики. По их мнению, накануне зимы такой шаг сильно ударит по экономике Штатов.
США столкнутся с высокой инфляцией и более высокими затратами на энергоносители именно из-за решения ОПЕК+, что не может не вызывать "раздражения" у официального Вашингтона.
"Времена, когда США задавали тон мировому рынку нефти, прошли. Решение организации ОПЕК+ сократить добычу нефти, несмотря на противодействие США, является явным признаком того, что эти страны-экспортёры нефти больше не желают подчиняться глобальной стратегии США", — заявили аналитики китайского издания Global Times.
Кроме прочего, на нефтяном рынке всё больше укрепляются Россия и Саудовская Аравия, координируя свои действия с Китаем и Индией, что говорит о развитии и укреплении отношений между странами.
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