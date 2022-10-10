Global Times: США планомерно ослабляют Европу перед "суровой зимой"

Вашингтон всеми силами пытается ослабить Европу и манипулирует высокими ценами на энергоносители, заявили китайские аналитики.

По их мнению, используя конфликт на Украине, США давят на страны Евросоюза, тем самым обрушивая их экономику.

"Страны Европы готовятся к жестоким холодам и суровой зиме, поскольку на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на "Северных потоках" энергетический кризис будет только усугубляться", — заявили аналитики Global Times.

Как подчеркнули авторы, в интересах Вашингтона продавать больше своих энергоресурсов по завышенным ценам из-за ограничения поставок из России.