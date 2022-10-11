Замглавы МИД Рябков: Вашингтон провалил попытку создать антироссийскую коалицию

Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в "крайне плачевном состоянии". Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью РИА Новости он отметил, что американские политики самостоятельно загнали себя в изоляцию, начав вводить огромное количество ограничительных мер в отношении РФ. По его словам, Вашингтону не удалось с помощью санкционного давления разрушить российскую экономику.

Как пояснил Рябков, Штаты провалили попытку создать коалицию, направленную против РФ.

"Отсюда проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой", — указал дипломат.

При этом он подчеркнул: Кремль по-прежнему заинтересован в равноправном диалоге с Белым домом.

Ранее Рябков заявил, что Россия примет адекватные контрмеры, если США и Европа будут ещё больше вовлекаться в украинский конфликт.