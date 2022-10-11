МИД РФ: если НАТО продолжит помогать Украине, Россия примет адекватные контрмеры

США и Европа всё больше вовлекаются в украинский конфликт, что может заставить Россию принять контрмеры, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", — добавил он в интервью РИА Новости.

Дипломат уточнил, что сейчас западные страны обучают вооружённые формирования Украины, предоставляют разведданные и спутниковые снимки, которые используются ВСУ для ракетных и артиллерийских атак.

"Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", — резюмировал Рябков.