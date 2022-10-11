США и Европа всё больше вовлекаются в украинский конфликт, что может заставить Россию принять контрмеры, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", — добавил он в интервью РИА Новости.
Дипломат уточнил, что сейчас западные страны обучают вооружённые формирования Украины, предоставляют разведданные и спутниковые снимки, которые используются ВСУ для ракетных и артиллерийских атак.
"Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", — резюмировал Рябков.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.