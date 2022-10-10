Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал и давал указания на учебных запусках ракет в период с 25 сентября по 9 октября в сторону Японского моря.
"Это было серьёзным предупреждением противникам", — указало северокорейское агентство ЦТАК.
Согласно информации, кроме того, военные КНДР отрабатывали "сдерживание" противника применением тактического ядерного оружия.
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