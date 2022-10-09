Кирби: в США не видят намерения России применить ядерное оружие

В Белом доме не видят никаких признаков готовности России к применению ядерного оружия. Такую точку зрения озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби отметил, что в Белом доме не видят со стороны России ничего такого, что заставило бы их привести силы стратегического сдерживания в состояние готовности.

Представитель официального Вашингтона напомнил, что характер отношений с Москвой требует внимательности и взвешенности, ведь в этом плане "ставки сегодня очень высоки".

"Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение. Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания", — сказал Кирби в эфире ABC.