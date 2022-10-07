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Байден застал врасплох своих подчинённых речью про ядерный кризис

Мир

Президент США Джо Байден вновь подтвердил репутацию политика, который умеет удивлять. В первую очередь, своих собственных подчинённых. На этот раз он застал их врасплох речью ядерную угрозу.

Байден застал врасплох своих подчинённых речью про ядерный кризис

В четверг вечером Байден выступил на мероприятии Демократической партии. Он сообщил, что "достаточно хорошо" знает президента России Владимира Путина. А потому считает, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия".

При этом Байден отметил, что не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне, сообщает ТАСС.

По данным телеканала CNN, высказывания президента США "застали врасплох" чиновников "во всём правительстве". Собеседник телеканала сообщил, что "не было никаких очевидных признаков эскалации угрозы со стороны России".

Отметим, на Западе активно спекулируют на тему якобы "ядерной угрозы" со стороны России. И здесь следует отметить, что это не первая пропагандистская кампания подобного рода.

Напомним, весной на Западе и на Украине активно муссировали тему возможного применения Россией химического оружия. И это при том, что все запасы такого оружия в России уже несколько лет как уничтожены (в отличие от США, кстати сказать).

Летом появилась тема возможной катастрофы на Запорожской АЭС, контроль над которой был установлен ВС России ещё в марте. По версии Киева, которую охотно поддержали на Западе, якобы российские войска обстреливают АЭС. Как ни глупо выглядит версия про "сами себя обстреливают", на Западе даже не пытались поставить её под сомнение.

После визита миссии МАГАТЭ тема обстрелов Запорожской АЭС несколько поутихла. Зато теперь подхватили тему ядерного удара. Причём в таком виде, что американский президент умудряется удивлять собственных подчинённых.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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