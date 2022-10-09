Politico: на Западе ждут от России подводной войны

Западные СМИ ждут от России подводной войны как следствие истории со взрывами на "Северных потоках" и опасаются, что эти атаки отрежут поставки газа и связь между США и Европой. Об этом пишет издание Politico.

Автор публикации обращает внимание на то, что почти весь мировой интернет-трафик передается по глобальной сети из более чем 400 волоконно-оптических труб, общая протяженность которых составляет 1,3 миллиона километров. Существуют десятки этих кабелей, соединяющих ЕС с Соединенными Штатами — возможно, самые важные цифровые связи в мире, замечает он.

По мнению журналиста, они уязвимы, так как часто располагаются в крайне удаленных районах, легко доступных для подводных лодок или беспилотных подводных аппаратов. Также затрудняет их защиту компаниями и правительствами отсутствие регулирующего надзора за тем, как работают эти сети.

А большинство трубопроводов расположены в международных водах, добавил эксперт.

Английские СМИ сообщают об опасениях, что Россия уже заложила мины в определённых местах на океанском дне. Так, министр обороны Британии Бен Уоллес отправил военные корабли в Северное море, чтобы сдержать предполагаемые действия Кремля по нарушению подводных коммуникаций и обследовать важнейшие участки дна. Кроме того, министр попросил военно-морской флот обследовать критически важные трубопроводы и кабели на случай, если Россия уже разместила там дистанционные мины.