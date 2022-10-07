Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского к руководству НАТО нанести превентивные ядерные удары по российской территории.
Рогов подчеркнул, что теперь война Москвы и стран коллективного Запада вышла на новый уровень.
"Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести "превентивные" ядерные удары по Российской Федерации", — отметил он в своём Telegram-канале.
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