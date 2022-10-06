Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны коллективного Запада обязаны нанести превентивный удар по территории России. По его мнению, ни США, ни Европа не должны ждать ядерной атаки со стороны Москвы.

"Нужны превентивные удары, чтобы они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это", — заявил президент Украины в ходе выступления в аналитическом центре Австралии "Институт Лоуи".

Лидер Незалежной подчеркнул, что из-за украинского конфликта страдает не только Европа, но и все материки, в числе которых и Австралия. По его словам, не следует размышлять о вероятности переговорного процесса с Москвой, а нанести военное поражение российской стороне.