Подоляка заявил, что намёк Путина отвадил от Украины армии под флагами НАТО

НАТО принимает активное участие в украинском конфликте. Военный журналист Юрий Подоляка убеждён, что именно с помощью разведданных Североатлантического альянса Киев планирует наступления.

Если же власти Незалежной опасаются начинать манёвры, то Запад оказывает существенное давление на правительство Украины, отметил блогер. Например, наступление на Харьковском направлении было запланировано Великобританией, указал Подоляка.

"Когда киевский режим заартачился, считая, что не сможет добиться результата, именно британцы настояли на том, чтобы ВСУ пошли в наступление. То есть, инициатива там принадлежит альянсу", — сказал он.

Однако военно-политический блок опасается открытого столкновения с Россией. Президент Владимир Путин дал Западу тонкий намёк, когда подписал договора о воссоединении с Донбассом, Херсоном и Запорожьем, уверен блогер.

"Если НАТО вдруг решится под своими знамёнами зайти на Украину, президент России применит для защиты территории РФ все имеющиеся в наличии средства, в том числе ядерное оружие", — заявил Подоляка в программе "Время покажет".