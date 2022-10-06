Представитель МИД РФ Захарова: убийцы Дугиной — монстры, созданные Вашингтоном

Накануне американские СМИ сообщили, что теракт, в результате которого погибла российская журналистка и политолог Дарья Дугина, дело рук украинских спецслужб.

Ранее появлялась информация, что убийцам помогала Эстония, но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что террористов взрастили именно США.

"Сценарий одинаковый: Вашингтон каждый раз создаёт монстров, а потом монстры начинают верить в собственную самостоятельность. Примеров миллион", — отметила она в интервью корреспондентам Общественной Службы Новостей.

Как удалось выяснить Следственному комитету РФ, взрыв автомобиля, которым управляла Дугина, организовала гражданка Украины Ирина Вовк. После совершённого убийства женщина срочно выехала из России в Эстонию.